Sardoal acolhe encontro internacional de piano

O Centro Cultural de Sardoal acolhe até 3 de Julho o VIII Encontro Internacional de Piano, envolvendo cerca de uma centena de participantes, entre alunos e professores, oriundos de vários países, anunciou a Câmara de Sardoal. A iniciativa, organizada pela autarquia e a Academia Internacional de Música “Aquiles Delle Vigne”, tem o espectáculo de encerramento agendado para 2 de Julho, às 15h00, com a Orquestra Sinfónica Esproarte.

O evento “acolhe jovens pianistas, docentes e jurados oriundos de 17 países, como África do Sul, Alemanha, Argentina, Brasil, China, Israel, Japão, Lituânia ou Noruega”, entre outros, refere a autarquia, em nota de imprensa. O VIII Encontro Internacional de Piano de Sardoal apresenta nesta edição uma Caminhada Concerto “Música pelo Património”, no dia 30 de Junho, às 21h00, com início na Igreja Matriz, com uma pequena actuação da Filarmónica União Sardoalense, levando, de seguida, o público por uma viagem musical e histórica pelas Capelas da Vila.