CLAC Entroncamento com dois pódios no nacional sub-18 em atletismo

Equipa que competiu na Estafeta Medley foi vice-campeã nacional e Miguel Costa foi medalha de bronze no salto em comprimento.

A secção de atletismo do Clube de Lazer, Aventura e Competição (CLAC – Entroncamento) esteve em bom plano no Campeonato Nacional de Sub-18 (Juvenis), com a equipa que competiu na Estafeta Medley (4x 100m/200m/300m/400m) a sagrar-se vice-campeã nacional com recorde distrital. Correram nessas estafetas os atletas Ariandre Amado, Miguel Costa, Afonso Batista e Pedro Tavares. Destaque ainda para Miguel Costa, que conquistou também a medalha de bronze pelo seu terceiro lugar na prova de salto em comprimento, com uma marca de 6,88 metros. A competição teve lugar em Almada.