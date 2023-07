Canoagem de Alhandra faz balanço positivo da época

Os canoístas da Náutica do Alhandra Sporting Club encerraram a época com um desempenho positivo em várias competições nacionais. Em Ponte de Lima, no Campeonato Nacional de Maratona, Agostinho Amante conquistou a medalha de prata na categoria C1 Master A. Os atletas de Alhandra também participaram no Campeonato Regional de Pista, conquistando a terceira posição na classificação colectiva. No Campeonato Inter-Regiões, juntamente com colegas do Clube de Canoagem Scalabitano, Clube de Mar Costa do Sol, Clube de Canoagem de Setúbal e Clube de Canoagem do Sorraia, alcançaram boas posições e pódios, incluindo a medalha de ouro na categoria K4 Júnior Masculino e K4 Infantil.

Também mereceu destaque o desempenho no Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, onde Rui Abelho e Nuno Tavares conquistaram a medalha de prata na categoria Master B, enquanto Krystian Cabral obteve a medalha de ouro na categoria SUPC Cadete e Carlos Barros conquistou o ouro na categoria SUPC Master Absoluto.

Estas competições, segundo o clube, foram marcadas por um ambiente de alegria e espírito desportivo, demonstrando que a paixão pela canoagem vai além da competição saudável gerando amizades duradouras. E lança o convite a quem quiser participar na próxima temporada para se inscrever.