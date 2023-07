Ginástica artística da Zona Alta com títulos nacionais e muitas medalhas

Ginastas da UDR Zona Alta, de Torres Novas, estiveram em grande plano no Campeonato Nacional da Divisão Base de Ginástica Artística.

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta, de Torres Novas, participou no Campeonato Nacional da Divisão Base de Ginástica Artística e conquistou títulos nacionais e diversas medalhas. A equipa de Juvenis, constituída pelas ginastas Maria Gameiro, Kayla Rosa, Matilde Bártolo Lopes, Dalila Pedro e Inês Passos, sagrou-se campeã nacional entre 11 equipas com os maiores nomes da ginástica nacional. A ginasta Kayla Rosa sagrou-se ainda campeã nacional da geral individual, de trave, e vice-campeã de saltos.

A ginasta Rita Zeferino sagrou-se campeã nacional de saltos e Maria Carmo sagrou-se vice-campeã de paralelas assimétricas. Já a equipa de Juniores foi novamente vice-campeã nacional, com as ginastas Beatriz Calado, Maria Carmo, Rita Zeferino e Riana Grecu enquanto Matilde Moita foi terceira na trave olímpica. A competição decorreu nos dias 17 e 18 de Junho no Complexo Municipal de Ginástica da Maia.