Município apoia Povoense na substituição do relvado sintético

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou por unanimidade na última reunião do executivo uma proposta para prestação de apoio logístico e material ao União Atlético Povoense (UAP), no âmbito da empreitada de substituição do relvado sintético do campo de futebol.

O apoio municipal será feito até um montante máximo de 158.470 euros. A medida visa dinamizar as actividades desportivas desenvolvidas pelo clube, proporcionando condições de excelência para a prática desportiva. A câmara assumirá o papel de entidade adjudicante e a substituição do relvado sintético proporcionará ao clube condições desportivas de melhor qualidade, permitindo a prática de futebol com maior segurança e conforto para os atletas.