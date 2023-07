Prova de hipismo na Barquinha com cariz solidário

O Centro Hípico Margens do Tejo, em Vila Nova da Barquinha, vai receber no dia 2 de Julho uma prova regional de obstáculos. A competição de hipismo tem cariz solidário, com toda a receita da prova e donativos a reverterem a favor dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha e Bombeiros Voluntários do Entroncamento.