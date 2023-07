João Tenente e Inês Louro disputaram a final do campeonato que decorreu na Figueira da Foz. Foto FPTM

Vereadora Inês Louro é vice-campeã de ténis de mesa em pares mistos

Vereadora do Chega na Câmara de Azambuja é veterana em ténis de mesa e veste a camisola do Benfica. Juntamente com João Tenente subiu ao segundo lugar do pódio do Campeonato Nacional de Veteranos.