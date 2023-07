Comunidades intermunicipais da Região Centro defendem aeroporto em Santarém

Regiões de Leiria e de Coimbra, Médio Tejo, Beiras e Serra da Estrela e Beira Baixa são as comunidades intermunicipais da Região Centro que assumiram posição em defesa da opção Santarém para localização do novo aeroporto.

As comunidades intermunicipais (CIM) das regiões de Leiria e de Coimbra, e também do Médio Tejo e da Beira Baixa, defenderam, numa declaração conjunta, a localização do futuro aeroporto internacional de Lisboa em Santarém, que classificaram como a “escolha ideal”. Na declaração em defesa da localização do futuro aeroporto internacional em Santarém, aquelas comunidades destacaram os pontos que justificam esta escolha, como a localização geográfica, pois “Santarém situa-se numa posição central em relação às regiões circundantes, o que permitiria uma fácil acessibilidade e conectividade para os viajantes”.

“Além disso, a sua proximidade com importantes vias rodoviárias e ferroviárias garantem uma maior integração e mobilidade inter-regional”, lê-se no documento, no qual se destaca ainda o potencial turístico e o desenvolvimento económico da opção por Santarém. Para estas comunidades, outro factor a ter em conta é o “descongestionamento de outros aeroportos”, o que resultaria numa “melhor distribuição de tráfego aéreo, melhorando a eficiência do sistema aeroportuário”, adiantam aquelas estruturas, numa declaração lida pelo presidente da Região de Leiria, Gonçalo Lopes.

As comunidades apelaram às autoridades competentes e aos responsáveis pela tomada de decisão que “priorizem Santarém”, em benefício de toda a região e do país. Na conferência de imprensa, o presidente da CIM da Beira Baixa, João Lobo, destacou que a escolha de Santarém “tira proveito da rede construída do ponto de vista da ferrovia e da rede viária”, sustentando que a “inteligência manda” esta opção.

Já a presidente da CIM do Médio Tejo, Anabela Freitas, apontou outros dois aspectos: a coesão territorial e o “investimento maioritariamente privado” da localização em Santarém. Por sua vez, o presidente da Região de Coimbra, Emílio Torrão, notou que este “é o aeroporto de Portugal, não é o aeroporto internacional de Lisboa”, acrescentando que se deve “acreditar na iniciativa privada”.

Em momento posterior, também a Comunidade Intermunicipal (CIM) das Beiras e Serra da Estrela defendeu Santarém como “escolha ideal” para implantar o novo aeroporto internacional. Em comunicado, a entidade presidida por Luís Manuel Tadeu Marques esclareceu que esta posição conta com o apoio de todos os presidentes dos municípios que fazem parte da CIM. Entre as vantagens apontadas estão “a sua localização geográfica, as acessibilidades ou seja, a sua proximidade de importantes vias rodoviárias e ferroviárias, garantindo uma maior mobilidade, melhoria do tempo médio de acesso dos passageiros ao aeroporto, a proximidade da Região Transfronteiriça [entre Portugal e Espanha], bem como um potencial turístico e [de] desenvolvimento económico”.