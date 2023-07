Benavente homenageou campino Mário Oliveira “Café”

Picaria de Benavente prestou homenagem ao campino da casa Mário Oliveira “Café”. Amigos, campinos, autarcas e família marcaram presença no momento emotivo.

As ruas da vila de Benavente encheram naquele que é o sábado mais esperado do ano. Sob um sol abrasador milhares de pessoas assistiram ao dia da Picaria na Festa da Amizade e da Sardinha Assada, dia 24 de Junho. Os campinos e os animais desfilaram pelas ruas em direcção ao largo do Calvário. Já no recinto da picaria os campinos reuniram-se para homenagear “um grande homem”. Emocionado, o campino Mário Oliveira, conhecido por “Café”, recebeu elogios, presentes e o amor dos amigos e da família. O presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho, agradeceu a colaboração de todos os envolvidos no certame. “É um dia especial quando homenageamos a figura única que é o campino. O Mário Oliveira é um homem destemido e uma grande pessoa. Vivam as nossas tradições”, disse o autarca. Após a homenagem emotiva decorreram as provas de conclusão de cabrestos. No final, realizou-se o tradicional almoço no Auditório da Nossa Senhora da Paz onde foram entregues os prémios. A Festa da Amizade e da Sardinha Assada terminou já a noite ia longa depois de serem distribuídas mais de cinco mil sardinhas, pão e vinho, como manda a tradição.