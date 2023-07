Colete Encarnado com segurança reforçada a contar com milhares nas ruas

Este ano o trânsito no centro da cidade vai estar cortado, haverá autocarros até às cinco da manhã a unir o norte ao sul do concelho e vai manter-se um posto médico avançado para dar uma resposta de socorro de primeira linha junto ao tribunal. Polícia avisa para tolerância zero ao volante nas noitadas da festa.

Manter o palco dos concertos principais do Colete Encarnado na Avenida Pedro Victor, com a cada vez maior afluência de público ao longo dos anos, era “um barril de pólvora” e uma catástrofe à espera de acontecer. O alerta foi deixado pela Câmara de Vila Franca de Xira e Protecção Civil Municipal na tarde de sexta-feira, 23 de Junho, durante a apresentação de um ambicioso plano de emergência e segurança a implementar durante a festa, que se realiza entre 30 de Junho e 2 de Julho.

“Perante o que se estava a passar na Avenida Pedro Victor, com a elevada afluência de público, entendemos que era preciso fazer alguma coisa para acautelar a segurança do evento. Havia gente totalmente enclausurada na avenida com casas de ambos os lados. Nenhuma maca ou ambulância ali poderia circular”, avisa António Carvalho, comandante da protecção civil municipal. Para o responsável, a situação era um barril de pólvora ignorado há demasiado tempo. “Ou fechávamos os olhos ao que estava a acontecer e não fazíamos nada, ou limitávamos o acesso a um determinado número de espectadores e muitos ficariam de fora ou então alargávamos a festa, que foi a decisão tomada”, explicou.

O responsável lembra que há vários anos que a situação estava identificada como sendo um grave problema de segurança por não estarem garantidos corredores de segurança. Também o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, afastou a polémica em torno da mudança do palco lembrando que estará disponível no próximo ano para reavaliar a decisão consoante a festa corra este ano. “A festa mantém o figurino. A tradição está intocada e haverá uma oferta diária maior. Mas o que queremos é que as famílias possam vir a VFX viver o Colete Encarnado com toda a segurança”, notou.

“Não permitiremos que ninguém estrague a festa”

Também o comandante da PSP de Vila Franca de Xira, Lopes Rodrigues, elogiou a mudança do palco principal da festa para o Campo do Cevadeiro. “Foi uma excelente decisão. Quem vinha ver um concerto nem se apercebia do perigo que ali estava”, considera. O responsável da PSP avisa que a polícia “não permitirá que ninguém estrague a festa” e que terá uma vigilância apertada em toda a cidade. “Vamos estar nas ruas enquanto ainda estiver gente na rua. O nosso conselho é que as pessoas planeiem bem a viagem”, alerta, prometendo que haverá tolerância zero ao volante especialmente para o álcool.

A circulação de automóveis vai estar cortada no centro da cidade e uma das novidades é a existência de autocarros gratuitos de 30 em 30 minutos, das 17h00 às 05h00, ligando o norte e o sul do concelho para permitir que os visitantes desfrutem da festa sem terem de pegar no volante.

A festa vai contar com um posto de comando conjunto envolvendo a Protecção Civil, Bombeiros, PSP e Câmara de VFX, preparada para acudir a riscos de incêndio, explosão, queda de estruturas, motins e movimentação de pessoas em pânico. Frente ao tribunal haverá um posto médico avançado com um médico e um enfermeiro para acudir em primeira linha a ferimentos das largadas ou intoxicações alcoólicas, onde os doentes são estabilizados antes de serem encaminhados para o hospital. Nas fases mais críticas da festa, sobretudo as largadas, estarão nas ruas 12 ambulâncias e 24 bombeiros.