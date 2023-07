Cruz peregrina abençoou Hospitais de Tomar e Torres Novas

No âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude, que se realiza em Agosto, a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Roman, os símbolos do evento, têm estado a percorrer o país e estiveram recentemente na Unidade de Tomar e na Unidade de Torres Novas do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). A visita contou ainda com a presença de D. José Traquina, Bispo de Santarém.

Com 3,8 metros de altura, a cruz peregrina, construída a propósito do Ano Santo, em 1983, foi confiada por João Paulo II aos jovens para que fosse levada por todo o mundo. Desde aí, iniciou uma peregrinação que já a levou aos cinco continentes e a quase 90 países. Tem sido encarada como um verdadeiro sinal de fé. Com 1,20 metros de altura e 80 centímetros de largura, o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani está associado a uma das mais populares devoções marianas em Itália. É antiga a tradição de o levar em procissão pelas ruas de Roma, para afastar perigos e desgraças ou pôr fim a pestes.