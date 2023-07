Desentendimento entre empregado e patrão acaba a tiro

Caso ocorreu num posto de abastecimento de combustíveis em Salvaterra de Magos e a vítima foi transportada para o Hospital de Santarém com ferimentos na face.

Um desentendimento entre patrão e empregado no posto de combustível do Intermaché de Salvaterra de Magos acabou com o empregado, de 65 anos, a atingir a tiro o patrão, de 66 anos. A vítima foi atingida na face e transportada para o Hospital Distrital de Santarém. O agressor entregou-se no posto da GNR de Salvaterra de Magos e, segundo o oficial de relações públicas do Comando Territorial de Santarém da GNR, o indivíduo foi presente a tribunal tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva. O alerta para a ocorrência foi dado às 11h50 de sábado, 24 de Junho.