Dois projectos de modernização no Centro Hospitalar do Médio Tejo

Projectos de modernização, inovação e sustentabilidade vão envolver um investimento superior a 870 mil euros.

“Acredit@r no CHMT“ e “Hospital em Sua Casa” são dois grandes projectos de modernização administrativa, inovação e sustentabilidade que estão em implementação no Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). Envolvem um investimento superior a 870 mil euros, através do Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA), numa iniciativa que tem o apoio do Compete 2020: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, com o apoio do Fundo Social Europeu e FEDER.

A partilha de boas-práticas e divulgação dos eixos estratégicos dos projectos decorreu em três seminários nas três unidades hospitalares do CHMT, localizadas em Abrantes, Tomar e Torres Novas. Mais e melhores cuidados de saúde prestados aos utentes servidos pela instituição, uma profunda melhoria nos indicadores de eficiência, produtividade e a criação de uma cultura assente na qualidade e melhoria contínua dos processos, são os eixos mais visíveis dos projectos. As apresentações dos três seminários estiveram a cargo de Pedro Almeida, director do Serviço de Gestão Logística, André Matos Gonçalves, médico que integra a Unidade de Hospitalização Domiciliária do CHMT, Fátima Pimenta, coordenadora da equipa de hospitalização domiciliária, Emilia Krasteva, assistente hospitalar graduada de Patologia Clínica, Rachele Escoli, assistente hospitalar de Nefrologia, e Nélia Vieira da Silva, directora do Serviço Gestão da Qualidade.