Funcionários distinguidos por mais de 40 anos de dedicação ao CHMT

O conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) atribuiu um louvor aos colaboradores Natalina Marchante, Maria Filomena Palricas, Maria Odete Rodrigues, Adelaide Rodrigues, Maria Amélia Mineiro, Francisco Cruz, Luís Madeira Luz, Carlos Morais, Vítor Pereira, Artur Ferreira, José Guedes e Hélia Esteves. O reconhecimento público aos 12 profissionais surge no momento em que cessam a sua colaboração com o centro hospitalar por terem atingido a aposentação. A instituição pretende homenagear “a forma dedicada e zelosa” com que desempenharam as suas funções ao longo de, muitos deles, quatro décadas da sua vida a tratar a saúde dos utentes do Médio Tejo.

“Agradeço-vos pela disponibilidade, pela dedicação e pelo amor ao Serviço Nacional Saúde. Este é um momento que privilegiamos para homenagear todas as pessoas que consideramos, em nome do CHMT, para relembrar um pouco do que foi a vossa dedicação a esta casa ao fim de tantos anos, por vezes de uma vida de trabalho ao serviço do CHMT”, disse Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração do CHMT durante a cerimónia de entrega dos louvores.