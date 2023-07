GNR abre inquérito interno sobre agressão a cidadão em Salvaterra de Magos

Cláudio Bernardino assegura que foi espancado à bastonada por três militares da GNR quando filmava com o telemóvel uma altercação na via pública durante as festas de Salvaterra de Magos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) abriu um processo de averiguações sobre o alegado caso de violência excessiva por parte de alguns guardas que na madrugada de 8 de Junho responderam a uma ocorrência por desacatos em Salvaterra de Magos. Em causa estão supostas agressões com uso de bastão extensível a Cláudio Bernardino, de 36 anos, que estava a começar a filmar, a uma distância relativa, uma altercação na via pública na qual não estava envolvido.

“Após ter tomado conhecimento das alegações descritas pelo cidadão, materializadas em vídeo e veiculadas pelos órgãos de comunicação social foi determinada a abertura de um processo averiguações para melhor apuramento dos factos”, refere a GNR em resposta ao nosso jornal.

Cláudio Bernardino, recorde-se, afirma ter sido agredido com violência por três militares da GNR afectos ao Posto Territorial de Benavente, assim que começou a filmar os desacatos. Alega que já depois de ter caído ao chão continuaram a bater-lhe com o bastão extensível e que um dos militares lhe fez um ‘mata leão’ que o levou a perder os sentidos. Na manhã de 8 de Junho Cláudio Bernardino foi assistido no Hospital de Santarém, de onde saiu com um relatório médico que confirma uma fractura na rótula esquerda, múltiplas escoriações nos braços e zona abdominal.

A GNR acrescenta ainda que devido à ocorrência dos desacatos - na semana das festas daquela vila - foram mobilizadas para o local várias patrulhas “para garantir a tranquilidade e ordem pública” e que no “decurso da acção policial foi possível identificar alguns dos intervenientes tendo sido os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente”. Entre os intervenientes identificados não está o nome de Cláudio Bernardino.