Guarda agredido quando tentava parar briga à porta de bar no Entroncamento

O militar da GNR de Abrantes estava a gozar a folga no Entroncamento, no último dia das festas, e tentou parar uma briga de dois grupos à porta de um bar. Foi atingido com um murro, bateu com a cabeça e sofreu um traumatismo craniano. O seu estado de saúde está a evoluir favoravelmente.

O militar da GNR de Abrantes que foi agredido durante desacatos à porta de um bar no Entroncamento continua internado em coma induzido, mas está estável e o seu prognóstico está a evoluir favoravelmente, segundo informou o Centro Hospitalar do Médio Tejo. O guarda Vicente está nos cuidados intensivos do Hospital de Abrantes para onde foi transportado com um traumatismo craniano no domingo por volta das 4h00.

O guarda tem 23 anos é do Pego, concelho de Abrantes, e é conhecido na localidade também pelo facto de ser filho de um agente da PSP. O guarda Vicente está há cerca de um ano na GNR, depois de ter concluído a formação de guarda, e é tido por elementos com responsabilidades na GNR naquela zona como um militar trabalhador e disponível para ajudar empenhando-se nas funções que lhe são atribuídas. A situação resultou do descontrolo à porta do bar, quando o estabelecimento já estava fechado e havia pessoas a querer entrar, o que não estava a ser permitido. Algumas pessoas que tinham estado nas festas da cidade, que terminaram nesse dia, concentraram-se na zona do bar.

Dois grupos acabaram por envolver-se num confronto na via pública e o militar, que nesse dia estava a gozar uma folga, ao aperceber-se da situação interveio no sentido de tentar parar os desacatos. Ao intervir foi atingido com um forte murro na face por parte de um dos elementos que estavam envolvidos na briga e com o impacto caiu desamparado no chão. Na sequência da queda bateu com a cabeça no lancil do passeio ficando inanimado.