Herlander Limão completa 19 anos como pároco de São Pedro de Tomar

Herlander Limão é pároco em São Pedro de Tomar há quase duas décadas e tem-se destacado pelo apoio à juventude, tradições locais e instituições da freguesia.

O padre Herlander Limão completou, a 20 de Junho, 19 anos de ordenação e os mesmos anos à frente da Paróquia de São Pedro de Tomar. A sua presença na paróquia tem-se caracterizado por uma articulação e colaboração com as entidades e instituições da freguesia. Ao nível da dinâmica com a população é conhecido por construir laços fortes, sendo acarinhado por todos pela sua vontade em retribuir com respeito, frontalidade, disponibilidade e alegria tudo o que a comunidade lhe dá.

Herlander Limão tem procurado manter as tradições, nomeadamente a realização de festas anuais em honra de Nossa Senhora dos Prazeres, as Festas de Santo António (lugar dos Fortes), Nossa Senhora da Conceição (lugar do Coito) e Festas de Alverangel e Casalinho. Ao longo de quase duas décadas tem dado maior atenção às acções da juventude, procurando corresponder aos seus pedidos e ajudando dentro das suas possibilidades, nomeadamente ao nível da catequese, grupos de jovens, festival da Juventude, entre outros. Ao nível de outros grupos apoia sempre as comissões de festas religiosas e tem um carinho especial pelo Grupo de Renovamento Carismático “Chama de Amor Vencerá”, que está constituído há quase 25 anos. Integra a Comissão Social de Freguesia e é membro activo na procura de soluções, tendo aberto as portas a festas do Centro Escolar de São Pedro. Permitiu igualmente várias actividades nos recintos da paróquia, encontros de escuteiros, realização de jogos populares das Festas dos Tabuleiros, entre outros.

Em eucaristia realizada a pedido de muitas pessoas transmitiu com emoção: “sinto a ajuda. Vou acompanhando os olhares e também as recordações. Saber conviver, ouvir o que constantemente nos dizem. Têm sido momentos de chegada e momentos de partida. Estou grato a todos quantos ao longo destes anos passaram na paróquia e ajudaram e ajudam, de forma simples”, disse.