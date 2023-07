Hospital de Santarém finalista da Bolsa José Nogueira da Rocha

O projecto do Hospital Distrital de Santarém (HDS) designado “Consumo ao doente – uma nova abordagem” está entre os dez finalistas da primeira edição da Bolsa José Nogueira da Rocha, promovida pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Trata-se de uma iniciativa que visa reconhecer e potenciar as áreas de suporte logístico das unidades que integram o Serviço Nacional de Saúde e constitui também uma homenagem a um dos maiores administradores hospitalares portugueses.

O projecto do HDS consiste na implementação de um sistema para controlo dos stocks e registo de consumos. Numa fase inicial, permitirá a optimização de todo o circuito logístico do material de consumo clínico no Hospital de Dia. O conselho de administração do HDS considera que “este projecto é basilar para promover a disponibilidade permanente de todos os materiais necessários e imprescindíveis à prestação de cuidados de saúde aos doentes, em tempo útil, sendo um motor no processo de melhoria contínua, no aumento da eficiência na gestão dos escassos recursos e na implementação de soluções inovadoras na gestão dos materiais”.