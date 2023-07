Município de Tomar já investiu 872 mil euros na Festa dos Tabuleiros

Presidente da câmara anunciou que o município já gastou 872 mil euros na Festa dos Tabuleiros entre transferência para a Comissão Central e aquisição de bens e serviços.

A presidente da Câmara de Tomar informou o executivo na última sessão camarária, que se realizou a 27 de Junho, que o município já investiu mais de 872 mil euros na edição de 2023 da Festa dos Tabuleiros. Anabela Freitas (PS) quis informar os vereadores sobre o desenvolvimento do processo uma vez que no orçamento deste ano a Câmara de Tomar abriu uma rúbrica de transferência de capital para a Comissão Central da Festa no valor de 270 mil euros, que já foi efectuada, vincou.

Actualmente o município tem em execução uma aquisição de bens e serviços de mais de 600 mil euros. Somando os dois valores, a despesa total até ao momento da Festa dos Tabuleiros é de 872 mil euros, verba que contempla todos os procedimentos de segurança, casas-de-banho, bancadas, entre outros. “É previsível que aquilo que possa surgir até à Festa serão pequenos procedimentos como reforço de água, por exemplo, mas é natural que o valor suba nesta semana que antecede o certame”, disse.

A edição deste ano da Festa dos Tabuleiros vai ter no cartaz principal nomes como Bárbara Bandeira, Fernando Daniel, Quim Barreiros e Quinta do Bill. A maior festa do concelho de Tomar regressa quatro anos depois e realiza-se entre 1 e 10 de Julho. Todos os concertos vão decorrer na Várzea Grande e são gratuitos. Os espectáculos no Mouchão mais intimistas, temáticos e para públicos específicos também vão marcar a agenda. A edição deste ano da Festa dos Tabuleiros tem 618 tabuleiros confirmados, mais de dois mil participantes e são esperadas mais de um milhão de pessoas durante a semana no concelho. O certame, que foi inscrito como Património Cultural Imaterial Nacional, vai contar com a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que já aceitou marcar presença. Os preparativos já começaram na Páscoa, a 9 de Abril, com a primeira saída das coroas e todos dias o povo, que decide quando se realiza a festa, trabalha durante horas para não faltar nada à maior festa do concelho.