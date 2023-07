Museu de Alverca recebe acervo documental

O Museu Municipal - Núcleo de Alverca vai receber uma doação de material documental referente à memória industrial da cidade. A proposta de recepção da doação, feita por José Montalvão de Santos e Silva, foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara de Vila Franca de Xira.

O espólio em questão, avaliado em 200 euros, será incorporado nas colecções existentes no museu e, segundo o município, enriquecerá de forma significativa o acervo do museu, em particular a colecção documental relacionada com o tema da indústria e empresas portuguesas. Esse aspecto é de grande relevância, pois permite a preservação e a divulgação desse património para o público em geral. Após a análise e aprovação em reunião de câmara, espera-se que o espólio museológico seja prontamente integrado no museu, onde será preservado e disponibilizado ao público.