Nova plataforma digital no Hospital de Santarém

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) implementou uma solução de gestão documental que permite a criação, alteração, distribuição e o arquivo dos documentos físicos num único sítio. O software visa a eficiência dos recursos dada a existência de grandes volumes de informação, oriundos do exterior e do interior da instituição. A implementação da ferramenta resulta em diversas vantagens, entre as quais a desmaterialização da documentação e dos processos de tramitação associados; a gestão do arquivo do hospital de uma forma centralizada; a normalização dos documentos, processos e procedimentos; a rapidez na disponibilização, acesso e tratamento dos documentos; a redução da necessidade de espaço físico para arquivo e do custo com fotocópias e a segurança e protecção de dados sensíveis. O projecto prevê uma redução significativa do consumo de papel contribuindo para a sustentabilidade do planeta, em alinhamento com a iniciativa “SNS sem papel”. A nova solução insere-se no projecto “HDS +Digital +Seguro”, co-financiado pelo Fundo Social Europeu.