Parque infantil do Lorvão na Golegã reabre ao público

O parque infantil localizado no Jardim do Lorvão, na Golegã, foi inaugurado na sequência de uma reabilitação por parte da câmara municipal. Na inauguração, que se realizou a 21 de Junho, foi atribuída uma oferta simbólica à esposa de António Venâncio “Pardal”, antigo presidente da Junta de Freguesia da Golegã e impulsionador do jardim, que acabou por ficar popularmente conhecido como o Jardim do “Pardal”.