Prédios da Tapada da Torre em Sardoal vão ser reabilitados

Município garantiu uma comparticipação não reembolsável no valor de 1.174.841 euros para a realização das obras necessárias.

Os prédios da Tapada da Torre, no Sardoal, vão ser reabilitados através de um contrato estabelecido com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) após uma candidatura do município ao programa 1.º Direito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Segundo o presidente da autarquia, o social-democrata Miguel Borges, o município há muito que tem consciência da necessidade desta intervenção mas não teve disponibilidade financeira até ao momento para avançar com as obras.

Para fazer face aos elevados custos desta reabilitação, também identificada na Estratégia Local de Habitação do concelho, foi apresentada a candidatura que foi aprovada este mês de Junho e que concede ao município uma comparticipação não reembolsável no valor de 1.174.841 euros para a realização das obras necessárias. Os 32 fogos em causa, relativos a quatro prédios destinados a habitação social, começaram a ser habitados em 1992.