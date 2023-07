Tomar Social é um espaço dedicado a causas solidárias

O Centro de Reabilitação e Integração (CIRE) de Tomar foi a primeira instituição a marcar presença no espaço “Tomar Social”.

Tomar Social é o novo espaço de encontro e partilha situado no mercado municipal onde as instituições do concelho podem mostrar o esforço do seu trabalho e muitos dos seus produtos. O novo espaço social foi apresentado na quarta-feira, 21 de Junho, com a presença da vereadora com o pelouro da Acção Social, Filipa Fernandes (PS).

A iniciativa, desenvolvida pelo município de Tomar, visa não só dinamizar o mercado municipal como também dar palco às instituições de cariz social e solidário possibilitando as mesmas, de forma gratuita, de divulgarem o seu trabalho, produtos, serviços, projectos ou actividades. Com o espaço, que se pretende itinerante, procura-se também fomentar uma maior aproximação entre as instituições e a comunidade, acreditando que esta será mais uma forma de dar a conhecer o excelente trabalho social desenvolvido no concelho de Tomar, refere a autarquia em nota de imprensa, acrescentando que é também factor determinante a promoção e captação de recursos financeiros e humanos no espírito de solidariedade e cidadania.

Até Setembro deste ano, para além da presença institucional, as entidades vão promover diferentes acções de diversas áreas como música, gastronomia, workshops, entre outras dinâmicas. Semanalmente vai ser divulgada a instituição presente no espaço “Tomar Social” e as acções que se vão realizar. Até 24 de Junho marca presença no novo espaço social o Centro de Reabilitação e Integração (CIRE) de Tomar.