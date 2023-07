Unidades de saúde de Alcoentre e Azambuja contempladas no PRR

Requalificação da extensão de saúde de Alcoentre e reparação do sistema de ar condicionado do Centro de Saúde de Azambuja estão inscritas no Plano de Recuperação e Resiliência. Apoio ascende a mais de 400 mil euros.

As aguardadas obras de requalificação na extensão de saúde de Alcoentre, encerrada desde o início do ano devido a infiltrações e outros problemas estruturais no edifício, e a reparação do sistema de ar condicionado no Centro de Saúde de Azambuja foram contempladas no programa de investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No aviso publicado a 16 de Junho ambas as intervenções surgem no quadro da distribuição de financiamento pelos beneficiários finais com uma verba de 250 mil euros para a extensão de Alcoentre e de 151.400 euros para a Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Azambuja. Cabe agora à Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo “desenvolver o processo de candidatura e assegurar que a mesma seja aprovada para que as obras se tornem uma realidade”, refere a Câmara de Azambuja em comunicado.

O município presidido por Silvino Lúcio acrescenta na mesma nota que, em tempo útil, a autarquia “fez o levantamento das necessidades e apresentou esse diagnóstico” à ARS, alertando ainda que “irá demorar alguns meses” até que o procedimento esteja concluído. “Estaremos muito atentos e faremos toda a pressão, até que a prometida requalificação e a reabertura do serviço se concretizem”, sublinha a câmara municipal a respeito da extensão de saúde de Alcoentre.

O programa de investimento “Cuidados de Saúde Primários com mais respostas” do PRR visa a requalificação de instalações e equipamentos de unidades de saúde, assegurando condições de acessibilidade, qualidade, conforto e segurança para utentes e profissionais.