Urgência pediátrica de Torres Novas fecha quinzenalmente aos fins-de-semana no Verão

Período de férias dos profissionais de saúde e a escassez de pediatras para completar as escalas justificam a medida anunciada pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo.

A urgência pediátrica da Unidade Hospitalar de Torres Novas do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) vai encerrar quinzenalmente, aos fins-de-semana, nos meses de Julho, Agosto e Setembro. Num comunicado, o CHMT justificou este encerramento com o período de férias dos profissionais de saúde e a escassez de pediatras para completar as escalas na Urgência Pediátrica.

“Apesar dos esforços dos profissionais de saúde do Serviço de Pediatria do CHMT para garantir o funcionamento ininterrupto do Serviço de Urgência Pediátrica não foi possível em tempo útil ultrapassar constrangimentos excepcionais que envolvem dois elementos da equipa médica, que, aliados ao período de férias de Verão dos profissionais de saúde, adicionaram maior complexidade nas escalas do Serviço de Urgência”, indicou o CHMT, que abrange os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas.

Por isso, a urgência pediátrica da Unidade Hospitalar de Torres Novas “vai estar em situação de contingência planeada, operando em rede com as instituições hospitalares da região”, com o atendimento permanente a estar “encerrado de forma programada, quinzenalmente, aos fins-de-semana, durante os três meses de Verão”, de Julho a Setembro. Durante esse período, “os médicos pediatras que se encontram ao serviço do CHMT garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição”, lê-se no comunicado.

“Os doentes emergentes da região do Médio Tejo que necessitem de assistência inadiável e transporte de ambulância serão reencaminhados directamente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), para o Hospital Distrital de Santarém (HDS) ou para o Centro Hospitalar do Oeste, em Caldas da Rainha”, acrescentou.

O CHMT diz ainda que “os pais das crianças que não tenham conhecimento” daqueles “constrangimentos excepcionais” terão sempre garantido “o registo, observação e triagem da criança para apurar da gravidade da sua condição de saúde”. Após a observação da criança pelos profissionais de saúde “se esta exigir transferência hospitalar para outra unidade, a mesma será assegurada pelo CHMT”.