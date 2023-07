Vila Franca de Xira chora morte de Maria Dores Chaparro

Funcionária dos SMAS morreu de enfarte, aos 59 anos, quando estava de férias no Algarve

Maria Dores Chaparro, funcionária dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira, morreu na segunda-feira, 26 de Junho, aos 59 anos, vítima de enfarte quando se encontrava de férias no Algarve. A notícia da morte foi avançada por familiares e amigos daquela que era um rosto conhecido e acarinhado da cidade. Maria Dores Chaparro estudou na Secundária Reynaldo dos Santos e estava ligada aos SMAS há várias décadas.

Foram muitas as mensagens de pesar. João Pedro Baião, vereador do executivo, lamentou a morte de Maria Dores Chaparro, “amiga e confidente” e companheira de mesa diariamente no mesmo café de VFX. “Uma mulher de garra, cheia de genica, ninguém ficava triste junto dela e tinha sempre resposta na ponta da língua”, lamentou. Também o Núcleo Sportinguista de Vila Franca de Xira lamentou a morte de Maria Dores Chaparro, “uma das sócias mais empenhadas na organização dos famosos almoços das leoas dos SMAS”, escreveram nas suas redes sociais.