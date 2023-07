Juventude Almansor e 20Km Almeirim vencem distrital sub 16 em atletismo

Em competição estiveram 124 jovens atletas em representação de quinze clubes filiados na Associação de Atletismo de Santarém, entidade organizadora.

Jovens atletas dos 20 Km de Almeirim conquistaram o primeiro lugar do pódio

O campeonato distrital sub 16 em atletismo decorreu na pista Susana Feitor, em Rio Maior, com a Juventude Almansor a vencer colectivamente em femininos e a Associação 20 Km de Almeirim a ganhar em masculinos. Em competição estiveram 124 jovens atletas em representação de quinze clubes filiados na Associação de Atletismo de Santarém, entidade organizadora.

Em termos individuais, os campeões sub 16 foram: Martelo Masc. - Rafael Neves (A20Km Almeirim); Vara Masc. - João Abreu Vieira (GA Fátima); Triplo Fem. - Luísa Conde (UFC Tomar); Comprimento Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); Altura Fem. - Laura Reis (GA Fátima); Peso Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); 80 M Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); 80 M Fem. - Laura Agostinho (SC Abrantes); Dardo Fem. - Leonor Diogo (CB Abrantes); 1500 M Masc. - Martim Fernandes (A20Km Almeirim); 1500 M Fem. - Matilde Ferreira (JD Almansor); Disco Masc. - Santiago Fernandes (CB Abrantes); 250 M Barr. Masc. - Gonçalo Silva (CB Abrantes); 250 M Barr. Fem. - Leonor Ferreira (JD Almansor); 4x80 M Masc. - A 20 KM Almeirim; 4x80 M Fem. - GA Fátima; 4000 M Marcha Masc. - Tomás Cavaleiro (A20Km Almeirim); 4000 M Marcha Fem. - Janki Patel (A20Km Almeirim); 1500 M Obst. Masc. - Martim Fernandes (A20Km Almeirim); Vara Fem. - Sol Soares (A20Km Almeirim); Martelo Fem. - Raquel Rodrigues (JD Almansor); 1500 M Obst. Fem. - Inês Rodrigues (CN Rio Maior); 100 M Barr. Masc. - Gabriel Ribeiro (GA Fátima); Triplo Masc. - Tomás Alves (GA Fátima); Disco Fem - Svirsa (CB Abrantes); 800 M Fem. - Matilde Ferreira (JD Almansor); 800 M Masc. - João Lopes (Tramagal SU); Altura Masc. - Gabriel Ribeiro (GA Fátima); Comprimento Fem. - Laura Agostinho (SC Abrantes); Peso Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); 80 M Barr. Fem. - Laura Agostinho (SC Abrantes); Dardo Masc. - João Abreu Vieira (GA Fátima): 250 M Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); 250 M Fem. - Ana Teixeira (CP Alcanena).