Banda da SFUS com novo maestro

Fausto Santos, músico na Força Aérea Portuguesa, é agora o novo maestro da banda filarmónica da SFUS. Estreia foi nas Festas do Porto Alto.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Banda da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) tem um novo maestro. Fausto Santos fez a sua estreia no dia 15 de Julho, no desfile etnográfico das festas do Porto Alto, em honra de nossa senhora de Guadalupe.

Fausto Santos é músico na Força Aérea Portuguesa e compositor de música para sopros. Foi maestro na Orquestra Sinfónica de Jovens da Junta de Freguesia de Santo Isidoro e professor de música na Filarmónica União Moitense, na Sociedade 1º de Dezembro, da Encarnação, e nas actividades de enriquecimento curricular em várias escolas.