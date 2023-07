Casa do Povo da Póvoa e Achete requalifica instalações

A Casa do Povo da Póvoa e Achete vai receber um apoio financeiro de cinco mil euros da Câmara de Santarém para ajudar a comparticipar a requalificação do pavimento da sede e a colocação de vedação e muro no espaço desportivo adjacente. A decisão foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo municipal.