Exposição do Getas no Sardoal

A exposição Linogravuras do Getas pode ser visitada no espaço Cá da Terra, no Sardoal, até 8 de Setembro. A mostra dá a conhecer o resultado do trabalho desenvolvido pelo Getas (Grupo Experimental de Teatro Amador do Sardoal) através do projecto “Oficina das Artes” que contou com a colaboração de Álvaro Mendes. Participaram nesta iniciativa, que decorreu durante cinco meses, várias pessoas da vila, de várias idades que tiveram curiosidade em descobrir como a arte pode nascer. Com esta oficina o Getas quis ser um catalisador da expressão artística promovendo a intergeracionalidade e um trabalho colaborativo e participativo.