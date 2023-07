Festival de Folclore em Carregueiros

O Rancho Folclórico de São Miguel de Carregueiros, juntamente com o Centro Recreativo e Cultural da Freguesia de Carregueiros, vão organizar o 41º Festival de Folclore, a 29 de Julho às 21h30, na sede do Centro Recreativo em Carregueiros, Tomar. Em palco vão estar os Ranchos Folclóricos de S. Miguel de Carregueiros, Tomar; de Santo António do Alva, Oliveira do Hospital; da Alegria do Alqueidão de Santo Amaro, Ferreira do Zêzere; e Grupo Folclórico “Os Saloios” da Póvoa da Galega, Mafra. A iniciativa conta com o apoio da Junta de Freguesia de Carregueiros, do Município de Tomar e da Federação do Folclore Português.