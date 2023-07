Seis praias fluviais do Médio Tejo com Bandeira Azul

Seis praias fluviais da zona do Médio Tejo conquistaram este ano a Bandeira Azul, símbolo que demonstra a qualidade das praias. A praia do Carvoeiro, em Mação, é a que tem Bandeira Azul há mais tempo, sendo este o 17º ano consecutivo. A praia fluvial do Agroal, que abrange os concelhos de Ourém e Tomar, recebe o galardão há sete anos consecutivos. Aldeia do Mato e Fontes, ambas no concelho de Abrantes e que se situam na albufeira de Castelo do Bode, e Bostelim e Fernandaires, no concelho de Vila de Rei, também foram distinguidas.

Portugal conta este ano com 432 praias, marinas e embarcações com Bandeira Azul, mais uma do que em 2022, apesar de uma diminuição de praias fluviais devido à seca e aos incêndios, anunciou a Associação Bandeira Azul Europa. O anúncio foi feito no Aquário Vasco da Gama, no Dafundo, concelho de Oeiras, pelo presidente da Associação Bandeira Azul da Europa. José Archer referiu que esta época balnear vão hastear a Bandeira Azul em 394 praias, distribuídas por 103 municípios, tendo Coruche e Montemor-o-Velho candidatado praias pela primeira vez.

A Bandeira Azul é um programa de educação para o desenvolvimento sustentável, promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa, secção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental.