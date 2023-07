Vale das Mós Summer Fest está de regresso

O Vale das Mós Summer Fest regressa à aldeia do concelho de Abrantes a 21 e 22 de Julho. Ivandro, Lon3r Johny, Gama WNTD, 100 Sentido e vários DJ são os artistas musicais que vão animar o festival. O evento vai ter à disposição uma área de campismo, piscina, festa da piscina e uma mostra de gastronomia e cultura. No ano passado o Vale das Mós Summer Fest contou com cerca de quatro mil visitantes e 350 campistas. O objectivo da iniciativa é também dar a conhecer a aldeia e promover o mundo rural. O Vale das Mós Summer Fest é distinguido como eco-evento pela Valnor na sequência das práticas de reciclagem e consciencialização ambiental que leva a cabo, contando com o apoio do Turismo do Centro de Portugal enquanto festival dedicado à promoção do interior do país. O festival é organizado pela Associação Juvenil Cem Rumos, uma organização sem fins lucrativos.