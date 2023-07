300 nadadores nos Campeonatos de Juvenis e Absolutos em VFX

As Piscinas Municipais de Vila Franca de Xira receberam entre os dias 7 e 9 de Julho os Campeonatos de Juvenis e de Absolutos de Lisboa na vertente de Piscina Longa. A competição, organizada pela Associação de Natação de Lisboa (ANL), em colaboração com a Câmara de Vila Franca de Xira, foi o último evento regional da época 2022/2023 para as categorias de Juvenis, Juniores e Seniores.

Os melhores nadadores da região de Lisboa competiram nas diversas provas com o objectivo de se sagrarem campeões regionais em diferentes distâncias e técnicas. Esta foi também a última oportunidade para os atletas alcançarem os mínimos de participação nos Campeonatos Nacionais, que serão realizados em Coimbra este ano. O evento contou com a participação de 316 atletas representando 23 clubes da região.