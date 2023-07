Ahead de Alverca com dois atletas convocados para o Europeu

O Ahead Clube de Ténis de Alverca tem pela primeira vez dois jogadores convocados para o Campeonato Europeu de Selecções Sub-16, Angelina Voloshchuk e João Morgado. Os dois atletas vão competir de 2 a 4 de Agosto. Angelina Voloshchuk terá a oportunidade de mostrar as suas qualidades em França, onde enfrentará algumas das melhores selecções da Europa. Entre os seus oponentes estarão as selecções da Bélgica, Croácia, Estónia, França, Eslováquia, Eslovénia e Suécia. Com uma agenda repleta de desafios, Angelina diz-se determinada a fazer uma exibição acima da média para conquistar o título. Já João Morgado terá sua chance de competir em Espanha, onde enfrentará um conjunto igualmente competitivo de adversários: Andorra, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Reino Unido, Mónaco, Noruega, Espanha e Turquia. Esta dupla convocatória é considerada pelos dirigentes do Ahead Clube de Ténis de Alverca um marco significativo, pois é a primeira vez que o clube tem a oportunidade de enviar dois jogadores em simultâneo a este campeonato.