Atleta de Almeirim é campeão da Europa em 24 horas BTT

Rodolfo Dias, do concelho de Almeirim, conquistou o título de campeão da Europa de BTT depois de no ano passado ser campeão do Mundo em Itália.

Rodolfo Dias sagrou-se campeão da Europa de 24 horas BTT no escalão 50-54 anos, depois de no ano passado ter sido campeão do mundo no escalão dos 45 aos 49 anos. Natural da Raposa, concelho de Almeirim, pedalou 428 quilómetros em 23 horas 53 minutos e 38 segundos. O Wembo European Mountain Bike disputou-se em Mação no fim-de-semana de 8 e 9 de Julho.

Diogo Sampaio, a competir pela MF Bike Team de Alpiarça e a residir em Almeirim, disputou a prova de 12 horas e ficou em quarto lugar da classificação geral entre dez atletas, tornando-se campeão no escalão Elite Masculino. Gonçalo Forte, também em representação da MF Bike Team e residente em Almeirim, alcançou o 21º lugar da classificação geral da prova de 24 horas e foi campeão do seu escalão, 30-34 masculino. Nuno Lima, atleta da Associação 20 Kms de Almeirim, foi campeão da Europa na categoria 3H Single Speed e único a competir.