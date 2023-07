Dupla de Abrantes triunfa no Circuito Nacional de Teqball Jovem

A dupla Duarte Sobral e Tomás Rodrigues, em representação do Centro Popular de Cultura e Desportos de Sentieiras, venceu o Circuito Nacional de Teqball Jovem, na categoria de Doubles. Na final, disputada em Caldas da Rainha, os jovens do concelho de Abrantes bateram a dupla Miguel Sousa/Gonçalo Reis, dos ‘Caixeiros’, de Santarém, por 2-1.

O feito mereceu destaque nas redes sociais do município de Abrantes, onde se desejou as maiores felicidades e sucessos aos jovens atletas, que obtiveram ainda lugares de pódio na competição individual (singles): Duarte Sobral foi vice-campeão nacional e Tomás Rodrigues alcançou a terceira posição.