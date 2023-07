Dupla dos “Caixeiros” de Santarém vence no Circuito Nacional de Beach Teqball

Nastia Terekh e Dima Shevchuk triunfaram na etapa do Circuito Nacional de Beach Teqball, disputada no Porto, na categoria de duplas mistas.

Nastia Terekh e Dima Shevchuk, atletas dos “Caixeiros” de Santarém, venceram a etapa do Circuito Nacional de Beach Teqball disputada no Porto na categoria de duplas mistas. Os atletas de Santarém fizeram uma caminhada perfeita até à final, onde viriam a vencer, por 2-1, a dupla brasileira de Ágatha Salomão e António Borges, a única que conseguiu ganhar um set aos vencedores. A Praia Internacional do Porto recebeu o evento “Rei e Rainha da Mesa”, que distribuiu mil euros em prémios.

Ao serviço da selecção de Futebol de Praia da Ucrânia, Nastia Terekh já tinha conquistado uma Medalha de Prata, nos Jogos Europeus de 2023, na Polónia, competição internacional que reuniu 7.500 atletas de 48 países, a competir em 28 modalidades e onde os “Caixeiros” de Santarém tiveram sete atletas em competição.