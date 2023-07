Jovem cavaleira com estreia internacional auspiciosa

A cavaleira luso-sueca Emília Hermelin de 13 anos, residente em Vila Moreira, concelho de Alcanena, participou pela primeira vez no concurso internacional de saltos de obstáculos denominado VillaMoura By Summer 2023, que decorreu em Vilamoura. A jovem, que treina no Centro Hípico Negréus Horse Center, conseguiu o 4º lugar nas provas de 1,00m e de 1,10m.