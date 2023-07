NewStarDance com título e pódios na Taça de Portugal de Solo Dance

Da prestação dos atletas de Santarém destaca-se o título de campeã da Taça de Portugal conquistado por Maria Madruga, na modalidade de dança Standard, Juventude Open ST2.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A NewStarDance, de Santarém, participou com vários atletas na 3ª Prova do Circuito Nacional em pares e Taça de Portugal de Solo Dance da Federação Portuguesa de Dança Desportiva, que se disputou em Vila Nova de Gaia, destacando-se o título de campeã da Taça de Portugal conquistado por Maria Madruga na modalidade de dança Standard, Juventude Open ST2.

Os atletas do clube de Santarém alcançaram ainda vários pódios, nomeadamente: Standard - Juniores 2 Open: Xavier Pereira & Leonor Madeira - 2º Lugar; Seniores 4 Open: José Peres & Eunice Godinho - 3º Lugar; Latinas - Juniores 2 Open: Xavier Pereira & Leonor Madeira - 3º Lugar.