Azambuja oferece 1.250 kits de material escolar

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou a transferência de 15 mil euros para os agrupamentos de escolas do concelho adquirirem 1.250 kits escolares. A proposta prevê ainda a atribuição de vales para aquisição de kits aos alunos do ensino especial e da rede solidária e privada. O município oferece os kits de material escolar a todos os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo, independentemente de usufruírem ou não de escalão, considerando importante dar continuidade, no ano lectivo 2023/2024, a estas medidas de apoio social destinadas às famílias do concelho.

Ainda na área da educação foi deliberado autorizar a atribuição dos cadernos de actividades (livros de fichas) de forma gratuita a todos os alunos do 1º ciclo, independentemente de terem ou não escalão de Segurança Social atribuído. Esta medida, segundo o município, pretende garantir o acesso de todas as crianças à educação, independentemente das respectivas condições socio-económicas ou quaisquer outras diferenças.