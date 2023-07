Azambuja vai investir um milhão em nova escola e jardim-de-infância em Vale do Paraíso

Novo estabelecimento de ensino vai ser construído de raiz e resultará de um investimento da Câmara de Azambuja. Presidente do município diz que a obra é para este mandato.

A Câmara de Azambuja vai construir de raiz uma nova escola que vai substituir a actual Escola Básica e Jardim-de-infância de Vale do Paraíso, localizada na Rua das Escolas e cujo ano de construção é de 1948. O concurso para a empreitada, orçada em um milhão de euros, deve ser lançado no início de 2024 para que o estabelecimento de ensino esteja concluído no ano lectivo 2025/2026, revelou a O MIRANTE o presidente do município.

Segundo Silvino Lúcio (PS), a nova escola vai ser construída em terreno camarário junto ao pavilhão desportivo, em Vale do Paraíso, e terá duas salas de pré-escolar, três salas de aula e/ou para actividades de tempos livres, um refeitório e espaço de recreio ao ar livre. “Há um levantamento topográfico feito e já contactamos com um gabinete de arquitectura para começarmos a desenvolver o anteprojecto que terá que ser aprovado pela Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para o podermos transformar em projecto final e lançarmos o concurso”, disse ao nosso jornal à margem da reunião do executivo municipal de 18 de Junho. O autarca socialista revelou ainda que é intenção do município lotear parte desse terreno para construção de habitação, uma vez que é “bastante grande”.