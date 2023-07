Biblioteca de Torres Novas promove leitura no Dia dos Avós

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes promove no próximo dia 26 de Julho, quarta-feira, a actividade “Leituras para respirar e imaginar”, para assinalar o Dia dos Avós. O objectivo é juntar as crianças e avós para conhecer o conto “Avós” (Kalandraka), que narra a história de um casal, Manuel e Manuela, que, apesar das limitações e transformações naturais da idade, não deixam de viver com alegria, amor e ternura um pelo outro. No final da leitura vai ser realizada uma actividade surpresa para crianças e avós.

A iniciativa, com início às 10h30, destina-se a famílias e crianças dos três aos oito anos. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias e limitadas, podendo ser efectuadas através de e-mail ou telefone.