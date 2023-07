Cofina confirma Cristiano Ronaldo na proposta de compra do negócio de media

A Cofina confirmou que Cristiano Ronaldo integra a proposta para a compra da empresa de media, através de uma sociedade veículo com outros investidores denominada Expressão Livre. A Cofina - SGPS, através do comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), torna público que recebeu esclarecimentos relativos à oferta vinculativa para a aquisição da totalidade das acções representativas do capital social da Cofina Media.

“A potencial compradora, em conformidade com os esclarecimentos providenciados a 3 de Julho de 2023, é uma sociedade veículo denominada Expressão Livre, SGPS, S.A”, informa, precisando por ordem alfabética os nomes dos investidores que a integram. A sociedade vai ser detida, directa ou indirectamente, por Luis Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira. A Cofina SGPS recebeu em 30 de Junho uma oferta vinculativa para a compra da totalidade do capital da Cofina Media que avaliou a empresa (‘enterprise value’) em 75 milhões de euros.