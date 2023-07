Exposição sobre Maria de Lourdes de Mello e Castro até Setembro em Tomar

Exposição intitulada “Desenhos” reúne perto de uma centena de trabalhos inéditos da artista Maria de Lourdes de Mello e Castro.

O Complexo Cultural da Levada vai ter até 24 de Setembro uma exposição sobre a vida e obra de Maria de Lourdes de Mello e Castro. Sofia Bandeira Duarte realizou uma conferência durante a Festa dos Tabueliros, a propósito da exposição “Desenhos”, que se encontra patente ao público no local, mais concretamente na sala multiusos, anexa à Central Elétrica. A investigadora em História da Arte fez uma apresentação que permitiu seguir cronologicamente a biografia da pintora tomarense, de que se celebram os 120 anos do nascimento, na sua relação com o trabalho artístico e inevitavelmente com o seu mestre José Malhoa.

Para além da relevância da sua obra, a conferencista destacou ainda a singularidade de ter sido uma mulher artista no Portugal do início do século XX, em que o assumir desse papel no feminino era ainda uma ousadia. Recorde-se que a exposição, que apresenta perto de uma centena de trabalhos inéditos de Maria de Lourdes Mello e Castro, pode ser visitada até 24 de Setembro, de quarta a sexta-feira, entre as 14h00 e as 18h00 e aos sábados e domingos entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 14h00 e as 18h00.