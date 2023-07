Festa dos Tabuleiros recebe voto de louvor do executivo municipal de Tomar

Câmara de Tomar quer reconhecer e valorizar o esforço e entrega de associações, instituições e munícipes na realização de mais uma edição da Festa dos Tabuleiros.

A edição deste ano da Festa dos Tabuleiros recebeu um voto de louvor do executivo da Câmara Municipal de Tomar por ser um “ícone para o mundo inteiro, potenciadora das belezas de Tomar e da capacidade empreendedora dos tomarenses”. A maior festa do concelho, que foi recentemente reconhecida como Património Cultural Imaterial Nacional, foi para os autarcas um exemplo no que diz respeito ao empenho, criatividade, paixão e esforço da população, que teve “uma grande projecção mediática para reforçar a sua dimensão e lustre, e a tornar, mais uma vez, inesquecível”. A deliberação foi aprovada por unanimidade pelos elementos do Partido Socialista, em maioria, e pela oposição composta por três vereadores do Partido Social Democrata.

“A realização desta grande festa mais uma vez nos engrandeceu e ajudou a alicerçar ainda mais o seu valor patrimonial”, refere a autarquia em comunicado, acrescentando que é justo “reconhecer e agradecer a colaboração das instituições, entidades e serviços, a dedicação e o trabalho das freguesias, dos funcionários do município e de todos aqueles que contribuíram, meses a fio, de forma mais ou menos visível, para a sua concretização, bem como testemunhar o seu agradecimento a todos quantos visitaram Tomar nesta ocasião”.