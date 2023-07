Vencedores do concurso do melhor melão e melancia do ano vão ser divulgados em Agosto na Alpiagra. Foto: Facebook Município de Alpiarça

Melhor melão e melancia de Alpiarça vão ser conhecidos na Alpiagra Uma equipa de jurados esteve na sexta-feira a provar melão e melancia de 2023 em Alpiarça. Os vencedores vão ser conhecidos na Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça. partilhe no Facebook O melhor melão e melancia de 2023 de Alpiarça estão prestes a ser conhecidos. O Polo Enoturístico da Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça – recebeu o concurso do melhor melão e melancia de 2023. O júri foi composto pela professora Maria Conceição Faro, em representação da Escola Superior Agrária de Santarém, Marco Nunes e Duarte Heitor, em representação da Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça, Jorge Costa. A prova decorreu sexta-feira, 14 de Julho, e os resultados vão ser divulgados no programa da Alpiagra (em data a anunciar), a Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, que decorre de 19 a 27 de Agosto.