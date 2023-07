PCP de Tomar quer saber ponto de situação da Barragem do Carril

Possibilidade da Barragem do Carril vir a ser gerida por investidores privados levou a secção de Tomar do Partido Comunista Português a enviar uma missiva ao Ministério da Agricultura e Alimentação.

A comissão política de Tomar do Partido Comunista Português enviou um pedido de esclarecimentos, com cerca de uma dezena de questões, ao Ministério da Agricultura e Alimentação sobre a possível entrega da gestão da Barragem do Carril a investidores privados, informação que foi avançada há alguns meses pela presidente da autarquia, Anabela Freitas (PS). Recorde-se que a autarca afirmou ainda que o município também tem intenção de fazer parte da sua gestão, num modelo público-privado. Anabela Freitas anunciou em sessão camarária que existem três investidores interessados na exploração da Barragem do Carril e que o interesse existe devido à nova alteração legislativa, que permite a exploração da barragem sem ser constituída uma associação de regantes.

A missiva enviada pelo partido refere que o acesso à água dos pequenos e médios agricultores é uma condição essencial para a continuidade da actividade agrícola. Refira-se que recentemente os agricultores estiveram durante algum tempo sem poder utilizar a água, devido à ocorrência de várias rupturas que provocaram inundações na área envolvente prejudicando as suas culturas.

O Aproveitamento Hidroagrícola do Carril tem uma área de 378 hectares e engloba cerca de 920 prédios rústicos e 613 proprietários​. A barragem abrange as freguesias de São Pedro de Tomar, União das Freguesias de Tomar, União das Freguesias de Serra e Junceira e União de Freguesias de Casais e Alviobeira.