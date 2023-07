Samora Correia e Ferreira do Zêzere distinguidas com o Galardão Eco-Freguesias XXI

A Junta de Freguesia de Samora Correia foi galardoada com o Grau Ouro na 4ª edição do Galardão Eco-Freguesias XXI. Entre as 3.091 freguesias de Portugal ficou entre as 12 freguesias que receberam a distinção, num total de 221 freguesias que concorreram ao galardão, tal como a Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, igualmente no distrito de Santarém.

A cerimónia de entrega dos galardões decorreu dia 13 de Julho, em Miranda do Corvo. A iniciativa visa distinguir as freguesias com melhores práticas de sustentabilidade ambiental, socio-económica e cultural, simbolizado pela bandeira verde.